Суд визнав необґрунтованою апеляційну скаргу водія, який при свідках збив пенсіонерку, але вини не визнав

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисниці обвинуваченого Олега Ж. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 6 жовтня 2021 року. Цим вироком Олега Ж. визнано винним за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) та призначено покарання у виді 6 місяців арешту з позбавленням права один рік керувати транспортними засобами.

Санкція ч.1 ст. 286 КК України передбачає покарання: штраф – від 3-ох тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або виправні роботи – до 2-ох років, або арешт – до шести місяців, або обмеження волі – до 3-ох років, із позбавленням права керувати транспортними засобами – до 3-ох років.

Також судом задоволено цивільний позов прокурора в інтересах держави та стягнуто з обвинуваченого 5 тис. 865 грн витрат на лікування потерпілої.

Як встановлено судом, вранці, 11 серпня 2019 року, водій Олег Ж. знаходився в салоні автомобілю “Шевроле” на майданчику поблизу магазину “АТБ”, що на вулиці Симона Петлюри у м. Тернопіль. Приблизно о 9-ій годині він вирішив виїхати з майданчику та розпочав рух заднім ходом транспортного засобу в сторону проїжджої частини вулиці 15 Квітня. При цьому водій проігнорував вимоги Правил дорожнього руху, не переконався, що своїми діями не створить перешкод іншим учасникам руху, і допустив наїзд задньою частиною автомобіля на пішохода, 85-річну Надію М. Внаслідок наїзду пенсіонерка отримала тілесне ушкодження середньої тяжкості (перелом лівої ноги).

Не погодившись із судовим рішенням, захисниця обвинуваченого подала апеляційну скаргу та просила кримінальне провадження щодо Олега Ж. закрити на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК України у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості її підзахисного в суді і можливості їх отримати вичерпані.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши доповідь судді, доводи обвинуваченого та його захисника, думку прокурора і потерпілої, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстави для його скасування немає. Також суд вірно кваліфікував дії обвинуваченого.

Хоча обвинувачений своєї вини у скоєнні ДТП не визнав, проте не заперечив факту свого перебування у вказаний день і час поблизу магазину “АТБ” і те, що він керував автомобілем “Сітроен”, на якому він надавав послуги таксі. А також те, що позаду його транспортного засобу впала потерпіла, яку він відвіз до лікарні.

Тим часом, вина Олега Ж. підтверджується показами потерпілої та свідків, протоколами огляду документів, зокрема, відеозапису з камери зовнішнього спостереження магазину “АТБ”, висновками експертів. Усі докази узгоджуються між собою, експертні висновки виконані спеціалістами у різних галузях судових експертиз, є науково обґрунтованими і не викликають сумнівів у їх об’єктивності. При цьому суд критично оцінив покази обвинуваченого про його невинуватість у скоєнні ДТП та визнав їх спробою Олега Ж. ухилитись від кримінальної відповідальності. Також не заслуговують на увагу аргументи сторони захист, що в судовому засіданні не підтверджено, яким чином потерпіла отримала тілесні ушкодження.

Щодо призначеного обвинуваченому покарання, колегія суддів погодилась із висновками суду першої інстанції, що Олег Ж. офіційно ніде не працює і не відшкодував потерпілій заподіяну шкоду, тому вважає призначене покарання достатнім і необхідним для його виправлення та запобігання вчинення нових злочинів.

Із урахуванням наведеного, Тернопільський апеляційний суд прийшов до висновку, що апеляційну скаргу захисниці обвинуваченого Олега Ж. слід залишити без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.



