Тернопільщина у ТОПі областей за темпами поширення коронавірусу

Тернопільська область потрапила в список регіонів, де коефіцієнт виявлення нових випадків переважає рекомендовані ВООЗ 5%.

Разом з Тернопільщиною, до списку потрапили 11 областей. Це Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська, передає Прямий.

«Регіоном-антилідером» за рівнем захворюваності є Чернівецька область (в середньому у регіоні фіксують 130 випадків захворювання на 100 тисяч населення при рекомендованих ВООЗ 75 випадках, рівень госпіталізацій сягнув 29,1%).

Україна перетнула граничні показники та опинилися на порозі виходу із «зеленої зони» епідемічної небезпеки. Темпи захворюваність на коронавірус у нашій країні прискорюють зростання.

«Цього тижня Європа продовжила утримувати максимальні значення нової хвилі. На найвищому рівні поточної хвилі поступово стабілізується Північна Америка. В Україні ж захворюваність прискорює зростання», — наголошують фахівці Київської школи економіки (KSE).

Коефіцієнт виявлення нових випадків перетнув 4% (гранично допустиме значення для «зеленої зони»). Добові госпіталізації відновили зростання та пришвидшилися на 15% за тиждень.

«Наразі вже два дні поспіль не виконувалась умова „зеленого“ рівня епідемічної небезпеки — коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні 4%», — йдеться в аналізі.

Якщо негативна тенденція збережеться протягом ще одного дня, нацкомісія з питань ТЕБ та НС може прийняти рішення про вихід України із «зеленої зони» а також розподілити регіони за рівнем епідеміологічної небезпеки.

«Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність», — наголосив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

Добова смертність в Україні також перейшла до зростання і середньому становить 38 померлих на добу (зростання майже на половину у порівнянні з минулим тижнем).