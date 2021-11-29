У Бережанах на залізничній станції припиняє роботу квиткова каса

З 30 листопада 2021 року квиткова каса на залізничній станції «Бережани» припиняє роботу. Причиною закриття квиткової каси є низький об’єм продажу квитків далекого сполучення.

Як повідомляє Бережанська міська рада, зараз на всі поїзди далекого та регіонального внутрішньодержавного сполучення впроваджений електронний проїзний документ, який можна оформити самостійно з використанням смартфонів чи стаціонарних ПК, а також у відділеннях банків АТ «Укрпошта» за допомогою онлайн-сервісу придбання проїзних та перевізних документів на офіційному сайті АТ «Укрзалізниця», або скориставшись онлайн-послугами інших акредитованих операторів з продажу залізничних квитків.



