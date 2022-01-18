Тернопільські епідеміологи прогнозують потужну хвилю ковіду

На Тернопільщині продовжує ускладнюватись ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Як і прогнозували епідеміологи, після свят значно зросла кількість нових випадків, а також смертей.

“Темпи росту числа хворих дуже високі. За вчора ми зареєстрували 284 випадки, коли в понеділок минулого тижня лише 104. Усі показники, за якими оцінюється ситуація – інцидентність, коефіцієнт виявлення – також мають тенденцію до росту”, – говорить епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Паничев.

За словами фахівця, якщо захворюваність буде рости такими ж темпами, медична система може зазнати значного навантаження.

“За вчора ми втратили трьох чоловік. В січні цього року померло 58 людей. Є загроза зростання навантаження на медичну мережу. Фіксуємо зростання серед дітей, медпрацівників та вчителів. Не виключаємо, що зростання кількості хворих спричинить збільшення летальності”, – каже епідеміолог.