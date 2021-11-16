Тернопільський епідеміолог розповів, якою буде ситуація з COVID-19 найближчі тижні

Ситуація із COVID-19 на Тернопіллі залишається неблагополучною.

Попри зменшення кількості нових випадків, у регіоні утримується досить високий рівень захворюваності та летальності, а відсоток набутого після щеплення імунітету доволі незначний.

Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Паничев.

“Як ми і прогнозували, протягом останніх двох тижнів спостерігається зниження кількості захворівших. Протягом найближчих 7-8 тижнів епідситуація буде мати тенденцію поступового зниження захворюваності та летальності. Така ситуація буде спостерігатись до новорічно-різдвяних свят і, можливо, два тижні після них.

Наш прогноз базується на аналізі осінньо-зимового підйому, яким ми зараз переживаємо. Зіставивши його з аналогічним періодом минулого року, ми очікуємо стабілізацію ситуації”, – зазначив епідеміолог.