Тернопільським призовникам нагадують прийти на дільницю

На Тернопільщині у квітні та жовтні стартує призов.

В обласному військовому комісаріаті нагадують, якщо повістка не прийшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Призовники, яким надійшла повістка, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

Указом Президента України №71/2021 від 24 лютого 2021 року визначено строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу на 2021 рік: квітень – червень; жовтень – грудень. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно.

Нагадаємо, що на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.