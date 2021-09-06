Тернополяни долучилися до Всеукраїнського маршу за права тварин

У Тернополі майже 200 людей долучилися до маршу за права тварин. Участь у заході взяли зоозахисники та жителі міста. Про це повідомила представниця у Тернополі зоозахисної ініціативиї “UAnimals” Людмила Чеховська, пише Суспільне.

За її словами, учасники маршу вимагали притягати до відповідальності осіб, які жорстоко поводяться з тваринами. Також вимагали заборонити контактні зоопарки, дельфінарії та цирки з тваринами. Організували акцію у Тернополі представники “UAnimals” та благодійного фонду “Вірні друзі”.

Люди принесли на акцію плакати з написами “Дельфінотерапія – варварство і знущання з тварин”, “Цінне кожне життя”, “Україна – гуманна країна”. Учасники зібралися на Театральному майдані, і пройшли вулицями Чорновола, Руською, Замковою, Грушевського і повернулися на центральну площу міста, – розповідає керівниця благодійного фонду “Вірні Друзі” Алла Ляпандра.

“Це дуже важлива подія для зоозахисників і просто для людей, небайдужих до долі тварин. Марш сприяє швидшому формуванню законодавчої бази, якої так бракує нашій країні”, – каже Алла Ляпандра.

Людмила Чеховська розповіла, що перед маршем учасники написали два звернення – до міського голови і міської ради Тернополя. Це звернення з вимогами впровадити у місті програми регуляції чисельності безпритульних тварин та ініціювати круглий стіл із представниками зоозахисних організацій для обговорення критичних проблем та для їх вирішення.

“Також у зверненні ми вимагаємо забезпечити належні умови тваринам і птахам у зоокутку у парку “Топільче”, провести просвітницьку роботу з населенням щодо гуманного поводження з тваринами і щодо заохочення до стерилізації домашніх тварин. Вимагаємо у зверненнях припинити діяльність стихійного ринку з продажу тварин на вулиці Шептицького та забезпечити виконання прийнятих у Тернополі правил утримання домашніх і безпритульних тварин житлово-комунальними підприємствами та ОСББ. І вимагаємо ознайомлення підпорядкованих міський раді управлінь і комунальних підприємств із законом “№2351” та забезпечення виконання законодавства у сфері захисту тварин в цілому”, – розповідає Людмила Чеховська.

Доєдналася до маршу тернополянка Катерина Старко.

“Мені дуже прикро, що, живучи у час, коли є багато різних розваг, коли люди мають змогу подорожувати, дізнаватися щось цікаве з інтернету, читати книги, забезпечувати дітям цікаве дозвілля – я, проходячи повз став, бачу, як люди продовжують фотографуватися з дикими тваринами. Прикро, що не всі знають, що це заборонено. Тому я прийшла на марш за права тварин, аби люди дізналися більше. На моєму плакаті написано: “У світі, де ти можеш бути будь-ким – будь доброю”, – розповідає Катерина.

У Тернополі марш за права тварин проводять вчетверте, – каже Людмила Чеховська.

За її словами, в Україні цю акцію організували члени громадської зоозахисної ініціативи “UAnimals”. Ця ініціатива створена в Україні у 2016 році. Її учасники виступають за права тварин. На марш за тварин вийшли люди у 30 містах України, а також учасники експедиції академіка Вернадського в Антарктиді.