На Тернопільщині виявили небезпечні харчові продукти

Мешканців Тернопільщини попереджають про небезпечні харчові продукти, які потрапили на ринки та в магазини нашої області.

Як інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, надійшло повідомлення стосовно йогуртів з Італії (виробник: Granarolo SpA, Vernate (MI), що містять камедь рожкового дерева, яка перевищує максимально допустимі рівні для оксиду етилену, та які експортувались до України (місце доставки: ТОВ “Дистрибуційна – логістична компанія “Пілот””, пров. Володимира Усенка, 2, м. Харків, 61093).



