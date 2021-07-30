В Тернополі презентують «Коропець над Дністром»

ГО «Тернопільський читальний клуб» запрошує усіх, хто цікавиться історією Тернопільського краю, на презентацію книги Міхала Собкува «Коропець над Дністром», яка відбудеться 02 серпня о 15 годині в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» за адресою: м. Тернопіль, вул. І. Франка, 21

Книгу, яка вийшла під №4 у серії «Цікава історія» Видавництва Discursus, презентуватимуть упорядник серії, уродженець Коропця, історик, кандидат історичних наук, викладач кафедри міжнародних відносин і директор Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» Петро Гаврилишин та коропчанка Роксолана Задорожна, яка переклала книгу з польської.

Міхал Собкув (Michał Sobków, 03.11.1927 – 08.01.2014) – особистість, знана у літературних та лікарських колах Польщі. Народився і зростав у Коропці. У 1945 році в ході примусової «репатріації» переїхав до Польщі. Є автором 12 виданих у Польщі книг, на історичні та краєзнавчі теми, художні розповіді та спостереження з лікарської практики. І чи не в кожній своїй книжці цей письменник-мемуарист бодай згадує про свою малу батьківщину. Відвідуючи Коропець, Міхал Собкув активно спілкувався з мешканцями села, люди пам’ятають його скромним, розсудливим, толерантним чоловіком, поляком, котрий гостював тут як свій, вірний у своєму серці Коропчанин. Помер письменник, здійснивши своє призначення старанного історіографа та проникливого спостерігача. Залишив по собі пам’ять людини, яка виконала поставлену перед собою життєву мету – правдиво свідчити про непрості історичні події…

У книзі «Коропець над Дністром» перед нами постають яскраві епізоди життя, яке спостерігав автор: українці, поляки, що в більшості слабо знали польську, мішані шлюби між поляками та українцями, зародження українсько-польського конфлікту, який далеко не всі підтримували, руйнівна ІІ світова війна.

Один примірник книги буде розіграно серед присутніх.

Вхід вільний.