Травматолог з Тернополя увійшов в топ-100 лікарів України

Лікар-травматолог, завідувач ортопедо-травматологічним відділенням Тернопільської університетської лікарні Сергій Гаріян став одним із кращих лікарів України.

Презентація TOP 100 Ukrainian doctors за версією глянцевого журналу TOP.UA відбулася у Києві 25 вересня. Ведучим заходу став Юрій Горбунов.

“Протягом трьох тижнів редакційна колегія ретельно відбирала учасників топ 100 за такими критеріями: відгуки пацієнтів, внесок в розвиток медицини в Україні, державні та інші нагороди, досвід роботи, професіоналізм, довіру і лояльність клієнтів”, – йдеться у повідомленні редакції журналу.

“Приємно було отримати нагороду, побачити старих друзів та зустріти нових. Чудова атмосфера, спілкування з однодумцями та хороший настрій протягом всього вечора. Дякую організаторам за цю подію. Все пройшло на найвищому рівні. Ми працюємо, щоб залишатися ТОП та робити наших пацієнтів щасливими”, – написав у своєму фейсбуці Сергій Гаріян.





