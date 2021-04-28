Три квартири, кафе з літньою терасою, офіс та п’ять гаражів: що ще задекларував головний юрист Тернополя

Родина начальника управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександра Печіля виявилася доволі заможною. В їхній власності є одразу три квартири, ще одну вони будуть, п’ять гаражів, офіс, кафе, дві земельних ділянки та транспортний засіб японського автопрому. Про це Олександр Печіль повідомив у декларації про доходи та майновий стан за 2020 рік.

Особисто у власності Олександра Васильовича є квартира у Підгайцях площею 86,8 квадратних метрів та кафе з літньою терасою у Тернополі площею 188,5 кв. м. Двома тернопільськими квартирами володіє сім’я Печілів на умовах спільної власності – дружина Оксана Володимирівна та голова сімейства у них є власниками по 25 відсотків кожен, а син Олександр – 50%. Перша квартира має площу 70,9 кв. м і придбана вона 2005 році за 47 тис. 927 грн., друга – площею 89,8 кв. м у 2009 році куплена за 153 тис. 258 грн. Також родина Печілів будує ще одну квартиру в Тернополі площею 63,59 кв. м, яка, поки що не введена в експлуатацію.

Маючи один автомобіль «Honda CR-V» 2016 року випуску, який був придбаний наприкінці 2020 року за 300 тисяч гривень, Печілі володіють одразу п’ятьма гаражами. Три з яких оформлені на головного юриста Тернополя (площа 45,1 кв. м, 43,8 кв м і 22,2 кв. м), а два – на його дружину (17,9 кв .м та 16,8 кв. м). Дружина Оксана Володимирівна також володіє офісом у Файному місті площею 55,8 кв. м та двома земельними ділянками в обласному центрі відповідно площею 800 та 30 квадратних метрів.

Заробітна плата Олександра Печіля у минулому році становила 362 тис. 624 грн. або понад 30 тисяч щомісяця. Також він отримав дохід від відчуження автомобіля у розмірі 140 тисяч гривень та 12 тис. грн. від надання в оренду майна. 64 тис. 087 грн. заробила в 2020 році дружина головного юриста Тернополя, яка працює в одній відомій будівельній компанії Тернополя. Також пані Оксана отримала 139 тис. 950 грн. доходу від відчуження нерухомого майна. Ну і найбільш вагому суму – 200 тис. грн. – жінка мала, як подарунок у грошовій формі. Син Олександр минулоріч отримав 5 200 грн. стипендії, яку йому виплатив Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. Але йому підфартило, бо минулого року він отримав подарунок у грошовій формі ще більший, ніж його мама, а саме 250 тисяч гривень.

Більшість заощаджень родина Печілів зберігає у іноземній валюті. У готівці особисто пан Олександр має 1 500 доларів, 2 000 «зелених» зберігає вдома його дружина і 350 доларів син Олександр. Також дружина головного юриста Тернополя має на банківському рахунку 9 тис. 889 доларів.