Як змінити постачальника газу і платити менше

З чого почати?

З того, що витратити трохи часу і порівняти пропозиції різних постачальників газу.

Для цього можна, приміром, користуватися сайтом “ ГазПравда “, який був створений за підтримки “Нафтогазу” і моніторить актуальні ціни на газ для споживачів від різних компаній.

Також можна завантажити мобільний додаток EnergyOnline , який дозволяє обрати свій регіон і порівняти ціни від різних постачальників – його створила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нового газопостачальника можна шукати будь-де – хоч у Google, – але завжди перевіряйте , чи має компанія ліцензію на постачання газу.

Що далі?

Після того, як ви обрали для себе найвигіднішу пропозицію, треба подати заявку на сайті вашого майбутнього газопостачальника.

Для цього може знадобитися EIC-код – персональний газовий номер об’єкта газопостачання. Шукайте його в вашому старому договорі з постачання газу або в рахунку за розподіл газу.

Розривати угоду зі старим постачальником – ходити по кабінетах і підписувати папірці – вам не доведеться. Стара угода буде розірвана автоматично після укладення нової.

Крім заяви споживач також має подати новому газопостачальнику паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити право власності на приміщення, куди він хоче отримувати газ.

Можуть бути й інші додаткові документи, які треба буде надати – перелік шукайте на сайті постачальника.

Частина постачальників надавала річний тариф тільки до січня, і знову відновить таку можливість перед наступним опалювальним сезоном.

До прикладу, “Нафтогаз” з 1 січня пропонує новим покупцям тільки місячний тариф.

А потім?

Просто чекайте. Постачальник має 21 день, аби розглянути вашу заявку та ухвалити рішення.

Проте насправді все нерідко проходить іще швидше – буквально за кілька днів. Далі споживача повідомлять про укладання угоди.

Якщо кілька днів – це для вас теж забагато, є й інші способи: наприклад, угоду із “Нафтогазом” можна укласти через додаток “Приват24”. Кажуть, процедура займає лічені хвилини.

З 18 січня заявку та документи про підключення до поставок газу “Нафтогазом” можна зробити і в “Ощадбанку”. Щоб подати заявку, споживач май прийти у відділення “Ощадбанку” з тим самим пакетом документів: паспортом, ідентифікаційним кодом, документом про право власності на житло та згодою співвласника, а також EIC-кодом. Подати таку заявку може будь-який споживач, не лише клієнт “Ощадбанку”.

Звісно, бажано не забути розрахуватися за заборгованість зі старим постачальником – якщо вона у вас є.