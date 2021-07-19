Понад 4000 людей отримали щеплення вакциною Pfizer впродовж вихідних

За два дні, 17 і 18 липня, в Тернопільській області працювали 4 пункти масової вакцинації: у Тернополі, Чорткові, Бережанах і Заліщиках. Понад 4000 людей отримали щеплення вакциною Pfizer.

Центри масової вакцинації довели свою ефективність. Жителі області активно вакцинуються проти COVID-19 і це говорить про їхнє відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Як зазначила очільниця департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко, загалом в області різними видами вакцини щеплено понад 96 тис. осіб. Про роботу центрів у наступні вихідні буде додаткове сповіщення на сторінках департаменту охорони здоров’я і ТОДА в соцмережах, а також у засобах масової інформації області.