На Тернопільщині новий директор звільнив працівника, щоб влаштувати на роботу свою людину

Олена (ім’я змінене) обрала професію за своїм покликанням. Жінка майже два десятки років пропрацювала фармацевтом у місцевій аптеці. За ці роки до її роботи не було жодних зауважень, аж допоки не змінився керівник закладу.

З перших ж днів роботи він дав зрозуміти Олені, що на її місце є інша людина. Втім, жінка так і не згодилася написати заяву «за власним бажанням». Тому одного дня її ознайомили з рішенням керівника про скороченням однієї з 6-ти посад фармацевтів аптеки. І, звичайно ж, цією посадою була саме та, на якій перебувала Олена. Жінка, не розгубившись, вирішила відстоювати свої трудові права.

Спершу Олена звернулася зі зверненням до Управління Держпраці у Тернопільській області. За результатами позапланової перевірки інспектором праці було виявлено низку порушень законодавства про працю в частині процедури скорочення та надалі – звільнення Олени з посади фармацевта аптеки, а саме: не враховано переважне право на залишення на роботі; не запропоновано жінці вакантні посади, якій та той час були наявні; звільнено без погодження профспілкової організації, членом якої була Олена.

Із цими переконливими доказами неправомірного звільнення, виявленими інспектором праці під час перевірки, Олена звернулася з позовом до суду.

Невдовзі суд виніс вердикт на користь Олени та своїм рішенням зобов’язав роботодавця поновити Олену на посаду фармацевта, скасувавши наказ про звільнення, та виплатити їй середній заробіток за час вимушеного прогулу.