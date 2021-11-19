У Бережанському лісомисливському господарстві – сезон полювання

14 листопада 2021 року на території польових мисливських угідь ДП «Бережанське лісомисливське господарство» на Тернопільщині розпочався сезон полювання.

Аби провести цей період вдало та уникнути штрафів, не зайвим нагадати мисливцям, які документи потрібні для полювання: посвідчення мисливця; контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання; картка відстрілу дичини (ліцензія на добування дичини); дозвіл на зброю (дозвіл на право зберігання, носіння мисливської рушниці); паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час полювання.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. Про це йдеться на сайті Тернопільське ОУЛМГ.

ДП «Бережанське ЛМГ» застерігає всіх мисливців дуже уважно і обережно поводитись зі зброєю. Кожен повинен суворо дотримуватись встановлених правил полювання і внутрішнього розпорядку роботи мисливського господарства.