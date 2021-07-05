09:31 | 5.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У Борщеві вишили карту-рекордсменку

tata 0 Views Прокоментуй!

У Борщеві зафіксували рекорд України – «Найбільша кількість вишитих етнографічних орнаментів на мапі України».

Знакова подія сталася 23 червня, коли борщів’яни мали за честь бути свідками встановлення рекорду України. Представник національного реєстру рекордів України вручив сертифікати Національного реєстру рекордів України вишивальниці Галині Шимків, міському голові Ігореві Чопику та представникам районної влади.

Загальна площа вишиваного полотна становить 4,2 кв. м, на ньому нанесено контур України та вишито автентичними візерунками всі області нашої держави.


Джерело: Тижневик “Номер один”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *