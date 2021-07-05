У Борщеві вишили карту-рекордсменку

У Борщеві зафіксували рекорд України – «Найбільша кількість вишитих етнографічних орнаментів на мапі України».

Знакова подія сталася 23 червня, коли борщів’яни мали за честь бути свідками встановлення рекорду України. Представник національного реєстру рекордів України вручив сертифікати Національного реєстру рекордів України вишивальниці Галині Шимків, міському голові Ігореві Чопику та представникам районної влади.

Загальна площа вишиваного полотна становить 4,2 кв. м, на ньому нанесено контур України та вишито автентичними візерунками всі області нашої держави.



