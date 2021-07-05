На очах у доньки: нещасний випадок забрав життя тернополянина

З численними тілесними ушкодженнями, переломами та у травматичному шоці до лікарні госпіталізували жителя Тернополя, 1962 року народження. Травми чоловік отримав на власному подвір’ї під час ремонту автомобіля.

На момент нещастя поруч була донька. Вона розповіла, що тато ремонтував автомобіль марки “Газель”. В якийсь момент транспортний засіб зірвався і придавив чоловіка.

Його вивільнили з “металевої” пастки сусіди та родичі. На місце нещастя виїжджала екстрена медична допомога, яка доправила потерпілого в реанімаційне відділення. Кілька годин медики боролися за життя тернополянина, але врятувати його не вдалося.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із статтею 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу.