В чем состоит особенность оросителей и дождевателей

Полив газона кажется тривиальным занятием. Однако это впечатление обманчиво, так как уход за сочной и зеленой травой требует систематической работы. А небрежность обычно приводит к тому, что рядом с домом вместо зеленого ковра образуется сухой и грязный настил. Чтобы не допустить этого, нужно регулярно поливать траву. Тем не менее, стоит учитывать, что чем больше газон, тем сложнее задача. Идеальное решение — установка автоматических оросителей для полива газона. Компания «Наша Стройка» (https://nasha-stroyka.com.ua/dozhdevateli-orositeli-kapelnici-dlya-poliva/ ) предлагает большой выбор оросителей и дождевателей.

Переносные оросители

Это самый простой и дешевый способ полить газон. Однако поскольку данный метод может быть трудоемким, в портативных моделях полив используется только для небольших газонов. Здесь можно применять вращающийся или колеблющийся ороситель. Вода в него подается через садовый шланг, подключенный непосредственно к водопроводному крану или насосу, который забирает воду из таких источников, как:

резервуар для дождевой воды;

вырытый колодец;

пруд в саду.

Дождеватели с регулируемой формой

В случае, когда орошаемый участок небольшой и неправильной формы, трудно использовать одиночные оросители, обеспечивающие круглое или прямоугольное покрытие газона водой. В такой ситуации можно применять выдвижные оросители (например, турбинные) с регулируемым диапазоном и углом срабатывания, установленные на краю газона. Модели данного типа требуют разводки водопровода под землей. При этом есть устройства, позволяющие запрограммировать форму орошаемой поверхности и поливать ее по графику.

Выдвижные спринклерные системы

В ситуации, когда необходимо полить большую площадь газона, стоит обратиться к выдвижным спринклерным системам. Это идеальное решение для занятых людей, которые редко находят время регулярно ухаживать за своим газоном. Именно для них были разработаны автоматические выдвижные оросители. С их помощью можно, в зависимости от модели, поливать газоны площадью всего несколько квадратных метров.

Системы такого типа обычно устанавливают перед обустройством газона, так как они требуют прокладки под землей силовых кабелей оросителя, а также других элементов системы:

контроллера полива;

электромагнитных клапанов;

датчиков.

Выдвижные оросители являются ключевыми элементами вышеуказанной системы.

Роторный дождеватель с большим рабочим диапазоном стоит использовать для полива самых больших газонов, среди которых:

футбольное поле;

парковая зона;

большая лужайка.