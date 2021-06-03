В чем состоит особенность оросителей и дождевателей
Полив газона кажется тривиальным занятием. Однако это впечатление обманчиво, так как уход за сочной и зеленой травой требует систематической работы. А небрежность обычно приводит к тому, что рядом с домом вместо зеленого ковра образуется сухой и грязный настил. Чтобы не допустить этого, нужно регулярно поливать траву. Тем не менее, стоит учитывать, что чем больше газон, тем сложнее задача. Идеальное решение — установка автоматических оросителей для полива газона. Компания «Наша Стройка» (https://nasha-stroyka.com.ua/dozhdevateli-orositeli-kapelnici-dlya-poliva/) предлагает большой выбор оросителей и дождевателей.
Переносные оросители
Это самый простой и дешевый способ полить газон. Однако поскольку данный метод может быть трудоемким, в портативных моделях полив используется только для небольших газонов. Здесь можно применять вращающийся или колеблющийся ороситель. Вода в него подается через садовый шланг, подключенный непосредственно к водопроводному крану или насосу, который забирает воду из таких источников, как:
- резервуар для дождевой воды;
- вырытый колодец;
- пруд в саду.
Дождеватели с регулируемой формой
В случае, когда орошаемый участок небольшой и неправильной формы, трудно использовать одиночные оросители, обеспечивающие круглое или прямоугольное покрытие газона водой. В такой ситуации можно применять выдвижные оросители (например, турбинные) с регулируемым диапазоном и углом срабатывания, установленные на краю газона. Модели данного типа требуют разводки водопровода под землей. При этом есть устройства, позволяющие запрограммировать форму орошаемой поверхности и поливать ее по графику.
Выдвижные спринклерные системы
В ситуации, когда необходимо полить большую площадь газона, стоит обратиться к выдвижным спринклерным системам. Это идеальное решение для занятых людей, которые редко находят время регулярно ухаживать за своим газоном. Именно для них были разработаны автоматические выдвижные оросители. С их помощью можно, в зависимости от модели, поливать газоны площадью всего несколько квадратных метров.
Системы такого типа обычно устанавливают перед обустройством газона, так как они требуют прокладки под землей силовых кабелей оросителя, а также других элементов системы:
- контроллера полива;
- электромагнитных клапанов;
- датчиков.
Выдвижные оросители являются ключевыми элементами вышеуказанной системы.
Роторный дождеватель с большим рабочим диапазоном стоит использовать для полива самых больших газонов, среди которых:
- футбольное поле;
- парковая зона;
- большая лужайка.