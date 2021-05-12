У громаді поблизу Тернополя – вакантна посада начальника

Конкурс на посаду начальника оголосили в одній з громад Тернопільщини.

Вакантна посада начальника Служби у справах дітей Великоберезовицької селищної ради.

Начальник здійснюватиме керівництво Службою у справах дітей, на яку покладено виконання завдань та функцій згідно статуту Служби у справах дітей Великоберезовицької селищної ради.

Посадовий оклад формуватиметься за штатним розписом, враховуватимуть, за наявності, надбавку за вислугу років та надбавку за ранг.

Серед вимог до кандидатів: громадянство України; вища педагогічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років; вільне володіння державною мовою.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 14 червня. Документи прийматимуть у приміщенні Великоберезовицької селищної ради до 11 червня. Тетальніша інформація за номером телефону: (0352)27-41-42.