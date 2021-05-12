Завод «Текстерно» і нежитлові приміщення: на Тернопільщині виставили держоб’єкти на приватизацію

В Тернопільській області стартують аукціони з продажу державних приміщень приватним особам.

Зараз на аукціоні виставлено 3 об’єкти нерухомості, більшість з яких – нежитлові будівлі. Взяти участь в аукціонах може кожен охочий, а нові пропозиції з’являються щотижня, пишуть Тернополяни.

Перелік доступних для приватизації об’єктів доступний за посиланням.

В місті Кременець, до прикладу, до приватизації виставили другий поверх нежитлового приміщення, стартова ціна якого ₴17 070. Незабаром на аукціоні заявлять стартову ціну тернопільського заводу «Текстерно».

Відповідно до закону, до малої приватизації належать активи, вартість яких не перевищує 250 млн грн. Проте здебільшого на продаж виставляються значно дешевші лоти – окремі будівлі, автомобілі, і лише іноді цілі майнові комплекси та підприємства.

Продаж об’єктів відбувається онлайн в системі Прозоро.Продажі, що гарантує доступ до аукціонів для всіх охочих та виключає можливість маніпуляцій.

За інформацією ФДМУ, у 2020 році програма приватизації дозволила залучити до державного та місцевих бюджетів 3 млрд гривень. Цього року планку встановили ще вище – на аукціонах планується отримати 12 млрд гривень надходжень.