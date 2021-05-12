15:48 | 12.05.2021
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“Ми з чоловіком і дитиною побігли у сховище, там уже були і наші сусіди”,- тернополянка потрапила під артобстріл в Ізраїлі

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Уродженка Тернопільщини Зоряна Лещинська розповіла про ніч обстірілів в Ізраїлі, з чого почався конфлікт у країні та що відбувається зараз.

Зоряна Лещинська уже три роки разом з чоловіком та шестимісячною дитиною проживають в Ізраїлі.

Зараз українська сім’я перебуває у місті Рішон-ле-ціон, пишуть Тернополяни.

“Усе почалося з конфлікту між іудеями та арабми під час Дня Єрусалиму, – розповідає Зоряна Лещинська. – Насправді конфлікт триває уже давно, але чергове загострення відбулося днями. Відтак, вчора, 11 травня, в 21.00 у нашому місті і загалом по країні ввімкнули сирени, ми розуміли, що у нас на порятунок є 30 секунд і миттю спустилися на нижні поверхи будинку”.

За словами Зоряни у кожному будинку в Ізраїлі є так звана кімната – мамад – це ніби то бомбосховище. 

“У школі в Ізраїлі розповідають, що робити в тому разі, коли вмикається сирена, куди бігти, приміром, якщо ти вдома, то в мамад, якщо в машині, то виходити з авто і лягати на землю та накривати голову руками і так далі, – зауважує жінка. – Вчора, я сіла читати, готувалася до сну, переглядала новини і в 21.00 почула сирену, ми з чоловіком і дитиною побігли у сховище, там уже були і наші сусіди”. 

Жінка стверджує, що такого страху і відчаю не відчувала ніколи в житті.

“Я до сьогодні здригуюся, коли чую різкий звук, чи сигнал машини, – наголошує українка. – А в той вечір, це просто не передати словами – сльози, страх, відчай, бажання вижити і врятувати свою дитину. Над головами було чутно гучні вибухи, це Ізраїль в повітрі перехоплював палестинські ракети – в інтернеті писали, що було випущено близько тисячі ракет. Та уламки падали і летіли на землю. Ці обстріли тривали до 22 і сирени працювали без зупинки, ми йшли додому, а потім все повторювалося знову і знову. Ми зайшли додому в 23.00 пішли спати, а в 3.05 ночі знову сирена і ми знову бігали туди-сюди. Все це тривало до 4 ночі, ми повернулися у квартиру, годинку подрімали і в 5.00 ранку сьогодні 12 травня знову була сирена і на даний момент  у нас тихенько”. 

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Як відзначила Зоряна, сьогодні 12 травня на вечір, орієнтовно 18 година, палестинці знову обіцяють обстріли, та ця інформація неофіційна, натомість керівництво Ізраїлю відзначає, що буде захищати своїх жителів, чого б це їм не коштувало.

“В інтернеті пишуть, що додатково призвали 5 тисяч військових та обіцяють відповідати на кожну палестинську ракету, – відзначає жінка. – Магазини промислові та продуктові у нас працюють, та виходити з дому у цілях власної безпеки не рекомендують. Працює також інтернет та мобільний зв’язок”

За словами українки, вчора в Ізраїлі ввели надзвичайний стан, комендантську годину, закрили усі школи та садочки. 

“Я вчора, близько 15-ої години гуляла з дитиною в парку, то людей взагалі не було, – каже жінка. – Сьогодні багато людей на роботу не вийшли. Ми збираємося поїхати до друзів, які живуть у новому будинку, там на кожному поверсі, прямо у квартирі обладнана кімната – мамад – бомбосховище, думаю для дитини і для нас це буде краще та безпечніше”. 

Зоряна Лещинська розповіла, що у мережі інтернет є відео, де один із командувавчів палестинців відкрито каже, що мовляв життя іудеїв вартує 5 шекелів. 

“Він говорить страшні речі, каже :”Берете 5 шекелів, йдете на ринок, купуєте ніж і ріжете іудеям голови”, – зауважує українка. – Взагалі, крім близько тисячі випущених ракет Палестиною по Ізраїлю, у самій країні тривають сутички між арабами та ізраїльтянами. В одному з міст ізраїльтянин їхав на машині і араби вирішили закидати її камінням, поліцейський вступився за нього і почався конфлікт”. 

Сьогодні Ізраїль не випускає своїх громадян до України, тому що Україна перебуває у червоній зоні через коронавірус.

“Я на 15 травня мала квиток додому, в Україну, але Ізраїль не випускає своїх громадян в Україну, через те, що у нас всі привиті, а з України  можна привезти якийсь мутований штам. У нас всі привиті вакциною “Пфайзер”, ми з чоловіком привилися ще в березня, це безкоштовно за рахунок нашої страховки, – підсумовує Зоряна Лещинська”. 

Наприкінці розмови Зоряна відзначила, що вони уже чують як збивають ракети.

“Ми чуємо як далеко збивають ракети. Все ми побігли, – наголошує Зоряна”.

Як відзначив Олег Вишняков, Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні, небо над Ізраїлем у вогні, та Україна підтримує Ізраїль.

“Як консул не можу не відреагувати офіційно на ситуацію, що склалася в Ізраїлі. Вже третій день, сотні ракет «перевіряють на міцність» оборонну техніку країни. Сирени підвищують градус напруги. Люди, що сховалися в бомбосховищах знаходяться в невиносному стресі. Ще б пак, адже залізний купол агресору все ж вдалося пробити.Небо над Ізраїлем у вогні. Вчора вибухи прогриміли в Ашдоді та Ашкелоні, – відзначив консул. – У центральній частині Ізраїлю новонароджених немовлят в пологовому відділенні витягли з дитячих ліжечок і тримали в укріпленому коридорі, в той час як ракети падали на лікарню.Я, як консул Держави Ізраїль в Західному регіоні, закликаю до миру, визнаючи право Ізраїлю на самооборону. Я завжди говорив, що народ Ізраїлю підтримує Україну, а зараз Україна, як ніхто інший підтримує боротьбу Ізраїлю за свою територіальну цілісність і право на існування”.

Детальніше у сюжеті 2+2.

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