У липні очікується три магнітні бурі

Експерти прогнозують, що магнітні бурі в липні 2021 року будуть відбуватися тричі. Вони можуть впливати як на емоційний стан, так і на фізичний. Люди можуть скаржитися на погане самопочуття, болі і навіть нервові зриви.

Перша магнітна буря пройде 7 липня, її сила буде середньою. Наступні слід очікувати з 13 по 15 липня. До того ж 15 липня буря буде сильною. Невеликі геомагнітні сплески можливі 9 і 10 липня, а ось 29 липня ще одна буря середньої сили накриє Україну.

Магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш виснаженою і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Нещодавно наше видання порушило тему, чи впливають магнітні бурі на здоров’я людини. Такого доведеного факту не існує. Зміна атмосферного тиску подекуди може впливати на людський тиск, але варто розуміти, що такий вплив не доведений ні медиками, ні вченими. Якщо ви часто почуваєтеся знесиленими чи відчуваєте біль – зверніться до свого сімейного лікаря, проведіть обстеження організму та пройдіть курс лікування. Не варто звинувачувати у своєму поганому самопочутті погоду чи магнітні бурі.