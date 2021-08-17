14:31 | 17.08.2021
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Тернопільщина 

У Монастириській за 9 млн проведуть реконструкцію каналізаційної мережі

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У місті Монастириська, що на Тернопільщині планують провести реконструкцію каналізаційної системи.

28 липня цього року Монастириська міська рада оголосила тендер на реконструкцію каналізаційної мережі у місті, пишуть Тернополяни

Попередня вартість робіт склала – 9 618 894,40 грн. 

Сьогодні – 16 серпня 2021 о 11:38 відбувся аукціон на визначення переможця.

Участь у тендері взяли три фірми – ТОВ “КРАЇНА БУДСЕРВІС” з ціновою пропозицією 9 059 514,00 грн, Товариство з обмеженою відповідальністю “Тернопільське управління механізації” з ціновою пропозицією – 9 537 219,60 грн та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІШЕСЛА” з пропозицією – 9 618 800,00 грн. 

Попередньо перемогу отримала фірма – ТОВ “КРАЇНА БУДСЕРВІС”. 

Реконструкцію каналізаційної системи у Монастириськах мають ровести до кінця 2021 року. 

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