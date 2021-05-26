У селі Слобідка запрацював новозбудований дитсадок

У селі Слобідка Козлівської ОТГ Тернопільської області відкрили заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Веселка», який розрахований на 25 місць. Даний об’єкт був збудований у рамках програми президента «Велике будівництво».

У селі Слобідка, де проживає 678 жителів, не було дитсадка. Батьки були змушені возити дітей до закладів дошкільної освіти за 5-10 кілометрів від села або займатися самоосвітою.

«Одне з наших пріоритетних завдань – створити умови для повноцінного розвитку дітей. Завдяки програмі «Велике будівництво» ми змогли збудувати новий, сучасний дитсадок. Реалізувавши цей проєкт, ми змогли ще й створити нові робочі місця для членів територіальної громади», – зауважив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Будівництво ЗДО розпочалося ще у 2005 році, але лише у 2020 році його вдалося завершити завдяки програмі Президента України «Велике будівництво». Загальна вартість проєкту становила 11 млн грн.

Для вихованців облаштували просторі світлі приміщення з новими меблями, казковими ігровими куточками та затишною спальнею. У садочку планують відкрити 8 робочих місць.