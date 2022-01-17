У справі тернопільського стрільця з’явився потаємний свідок

Минув майже рік від нещасного випадку, який тоді поставив на вуха всю країну. У Тернополі серед білого дня по дітях, які каталися на санчатах поблизу навчального закладу, стріляв невідомий. Металеві кулі зачепили двох хлопчиків, одному пощастило більше, а в іншого в тілі досі дробинки, які не можуть дістати. Вироку для підозрюваного досі немає, але є нові свідчення.

«Тернопільський стрілець» – таке прізвисько дали всі місцеві ЗМІ Валерію Устинову, чоловікові, який 21 січня 2021 року з вікна власної квартири кілька разів вистрелив із вогнепальної зброї у бік спортивного майданчика, де саме гуляли діти. Двох малолітніх хлопчиків доправили до лікарні, в одного постраждало обличчя, але ускладнень не було. Натомість Максима Капустяника, якому виповнилося 11 років, терміново направили у столичний Охматдит, де малого рятували спеціалісти. У тілі Максима було виявлено 40 дробинок, близько 30-ти і досі залишаються там. Медики не ризикують проводити операції, адже не відомо, як зреагують внутрішні органи дитини. Після третьої операції в лікарні Максим зустрів свій 12-й день народження.

Тоді про дану подію говорив не лише Тернопіль, а прізвище Устинов надовго застрягло в пам’яті небайдужих. Максим Капустяник після пережитих страждань став справжнім чоловіком. Він пройшов реабілітацію, звісно, вона не остання, але хлопець якнайшвидше хоче повернутися до нормального активного життя, яке було у нього до нещастя. Для Максимка футбол був сенсом життя, він багато тренувався, вболівав за улюблену команду та навчався. На даний час фізичні навантаження для хлопчика заборонені, але це поки. Дуже скоро він повністю відновиться, у цьому йому посприяє вся країна. За одужання дитини вболівав ледь не весь світ. Коли Максим перебував в Охматдиті, футболісти київського «Динамо» пообіцяли йому реабілітацію у стінах футбольного клубу. Днями хлопчик саме повернувся із реабілітації. Його враження і щасливі очі додають батькам впевненості у тому, що все буде добре.

У стінах столичного клубу Максим почувався справжнім футболістом. Ще б пак, усі присутні вболівали за нього, хвилювалися та підтримували. Для малого було дуже важливо відчувати турботу знаних людей, тиснути руку справжнім футболістам. Максим мріє стати професійним гравцем, у нього є всі шанси. До трагедії він марив футболом і зараз не полишає своєї мрії, треба лише трішки почекати. Максим Капустяник мав можливість поспілкуватися із тренером «Динамо» Мірча Луческу, фахівець подарував йому дві іменні футболки та побажав швидкого одужання й виходу на футбольне поле. Батьки ж радіють за сина, що той має жагу одужати, але досі повірити у те, що трапилося з їхньою дитиною, не можуть.

Наші журналісти спілкувалися раніше із батьком хлопчика, він описав події того дня. А зараз не може зрозуміти, як можна було випадково чистити зброю і вистрелити у дітей. За версією самого підозрюваного, того дня він прибирав у квартирі, чистив зброю і та вистрелила. Наміру цілити в дітей чоловік не мав і публічно вибачився. Поки справа не закрита, її декілька разів відкладали, тому, коли чекати вироку, не відомо. Проте з’явився ще один свідок у даній справі, який стверджує, що Валерій Устинов напередодні трагедії направляв рушницю й на нього…

Які ще цікаві факти випливуть у справі, що ще сказав свідок і на скільки Устинов може загриміти за грати, читайте у наступних наших публікаціях.



