Засудили жінку, яка покинула дитину на старому молокозаводі на Тернопільщині

У суді озвучили вирок 31-річні жительці Чортківщини, яка залишила свого малюка в закинутій будівлі у смт. Товсте на Тернопільщині.

Справу розглядали у Заліщицькому суді.

Жінці, яка залишила дитину на покинутому молокозаводі в Товстому, присудили 1 рік умовного терміну. Її визнали винною у залишенні своєї новонародженої дитини, проте не ув’язнили, оскільки вона зізналась, що лишила дитину і раніше її не притягували до кримінальної відповідальності, розповів Суспільному керівник Бучацької окружної прокуратури Михайло Носовський.

Також він зазначив, якщо протягом цього року жінка вчинить будь-яке інше кримінальне правопорушення, її можуть ув’язнити на 2 роки.

Хлопчик зараз у Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини. Він здоровий, розповіла директорка закладу Інга Кубей.

Нагадаємо, на початку листопада 2021 року, місцева мешканка знайшла новонародженого хлопчика в пакеті на території недіючого молокозаводу селища Товсте. Чотирнадцятирічна дівчина, проходячи повз, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то побачила пакет з дитиною. Вона забрала її, занесла в місцеву крамницю та викликала поліцію.