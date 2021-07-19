У ставі знайшли бездиханне тіло мешканця Тернопільщини

На Тернопільщині вода знову забрала життя.

Нещастя трапилось вчора, 18 липня по обіді у селі Івашківці Лановецького району.

— На місце події о 16.30 год. виїжджала бригада швидкої. Як з’ясувалося, 44-річний чоловік пішов купатися на став і потонув, — розповідає генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

На жаль, врятувати життя потерпілому не вдалося. Його витягнули на берег надто пізно. Медики лише констатували біологічну смерть, що настала ще до приїзду «швидкої».