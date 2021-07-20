50 волонтерів приїхали на Тернопільщину

Близько півсотні волонтерів “Будуємо Україну разом” приїхали на Тернопільщину. Сьогодні вони облаштовували відпочинкову зону в центрі Підволочиська та допомагали двом малозабезпеченим родинам з ремонтом їхніх будинків, пише Суспільне.

За словами координаторки місцевої команди волонтерів Мар’яни Кузьмін, учасники приїхали з Харкова, Чернівців, Ужгорода, Одеси, Києва та інших міст України.

На територія майбутньої відпочинкової зони біля центральної площі Підволочиська. Волонтери викорчовують бур’яни та прибирають сміття. Серед них – Юлія Ярощук із Запоріжжя.

“Це дуже атмосферно, це дуже мотивує, тут люди дуже заряджені, вони приїжджають сюди з усієї України, щоб зробити щось для цієї громади. Люди хочуть змінювати свою країну, хочуть жити в своїй країні, хочуть її будувати, а не їхати кудись, це дуже мотивує”, – каже Ярощук.

Координаторка місцевої команди Мар’яна Кузьмін розповіла, що у Підволочиську волонтери працюватимуть два тижні:

“Ми бачимо один з об’єктів, який робить “БУР”. Це облаштування скверу, облаштування громадського простору для дітей, молоді, людей літнього віку”.

Проєкт “Будуємо Україну разом” започаткували в 2014 році. За цей час він об’єднав понад 4 тисячі волонтерів, які відремонтували 238 помешкань в різних областях України. Про це розповіла менеджерка проєкту Юлія Бридун. На Тернопільщину волонтери приїхали вчетверте, тут відремонтували 13 помешкань.