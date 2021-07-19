Відомий польський професор три дні навчав агрономів на базі господарства «ГАДЗ» (відео)

Упродовж 13-16 липня на базі Фермерського господарства «ГАДЗ» польський професор Адам Фура проводив навчання для агрономів.

Адам Фура – не просто науковець, а й практик, директор відділу Осередку дорадництва Сільського Господарства Свєнтокшиського воєводства в Сандомирі.

Усі учасники школи отримали сертифікати про проходження навчання.

Засновник ФГ «ГАДЗ», Герой України Петро Гадз зазначив, що досвід, який передає Адам Фура, є дуже цінним. Спілкування з такою людиною-легендою, дає змогу виправляти помилки, розвиватися, використовувати сучасну техніку та препарати задля покращення якості продукції, наголошує Петро Іванович.

– Необхідно спілкуватися з людьми-практиками, з людьми-науковцями. Хто їздить, вчиться, переймає досвід інших, той стає успішним, робить Україну сильною економічно. Філософія Адама Фури – діяти вчасно і за потреби. Ми повинні мати дохід з бізнесу, щоб розвивати інфраструктуру, підвищувати зарплати, йти в ногу з часом. Я дякую Адаму за підказки, за те, що навчає українських хлопців. Він дуже професійно все доносить, бо живе своєю роботою. Щоразу, коли до нас приїжджають фермери з Польщі, США, Бельгії, Німеччини чи інших країн, вони кажуть, щоб побачили іншу Україну – успішну. Дороги у нас ремонтують, землі віддали громадам, корупції у програмі садівництва немає. Треба віддати належне міністру агрополітики та його заступнику. Вони – на правильному шляху, адже хочуть повністю викорінити тіньову економіку, – зазначив Петро Гадз.

У свою чергу Адам Фура зауважив, що ФГ «ГАДЗ» має відмінну матеріальну та інтелектуальну базу. Також він подякував за можливість провести навчання на Бучаччині.

– Було дуже приємно з вами спілкуватися. Я відчуваю від вас шалений ентузіазм, бажання вчитися. Сподіваюся, що за такий короткий період часу зумів донести до вас корисну та важливу інформацію, – наголосив Адам Фура.