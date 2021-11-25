17:02 | 25.11.2021
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Тернопільщина 

Уродженець Кременця — чемпіон Європи з армспорту

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Перемога європейського рівня. Найсильнішим армреслером у Європі став Максим Поліщук. Спортсмен родом з Кременця.

У жовтні у Литві Максим змагався на чемпіонаті Європи з армспорту серед юнаків, юніорів та дорослих. Україну на цих змаганнях представляли понад 120 учасників. Серед них і спортсмени з  „Pushkar Gym“ та учні ДЮСШ ім. А. Пушкаря із Кременця.

Максим Поліщук завоював золотий дубль — два золота, на ліву та праву руку у категорії до 80 кг.

Джерело: Т1 Новини

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