У Тернопільській області трагічно загинув 30-річний доцент вищого навчального закладу

Чоловік випав з висоти третього поверху.

У четвер, 8 липня, близько 23:00 загинув 30-річний доцент кафедри одного з тернопільських вищих навчальних закладів. Чоловік випав з висоти і внаслідок травм помер.

Про це повідомляє управління держпраці у Тернопільській області.

“За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи на сходовій клітці третього поверху, перехилився через перило та впав на бетонне покриття першого поверху”, – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм працівник вишу помер.

Зараз обласне управління Держпраці створює комісію для проведення спеціального розслідування події.