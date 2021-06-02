У Тернопільській університетській лікарні з’явився УЗД-апарат, менший за мобільний телефон (фото)





У ХХІ столітті мало чим можна здивувати. У кожного з нас мобільні телефони із вмонтованими цікавими функціями, у будинках – відеонагляд, сигналізація, котрою можна керувати будучи на відстані. Усе пішло стрімко вперед, і це не може не радувати. Наші можливості розвиваються з кожним днем. Великим досягненням є те, що розвивається абсолютно все, не лише техніка та наука, а й медицина.

Тернопільщині пощастило, адже сьогодні ми розповімо вам про новий апарат УЗД, який нещодавно з’явився в Тернопільській університетській лікарні. За допомогою нього можна обстежити не лише внутрішні органи, а й органи малого таза чоловіків та жінок, щитоподібну, молочну залози, суглоби та інші поверхневі органи.

Крім цього, завдяки наявності кольорового та спектрального доплерів можна провести дуплексне сканування судин, ехокардіоскопію (узд серця), а ще виконувати пункції під сонографічним контролем, проводити катетеризацію судин в умовах реанімаційного відділення.

Розказати детальніше про даний апарат люб’язно погодилася завідувачка відділення УЗД Тернопільської університетської лікарні, експерт з УЗД управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Людмила Балабан.

«WI-FI міні-ехограф легко поміщається на вашій долоні»

У Людмили Василівни 20 років трудового стажу, навчалася вона у Тернопільському медичному університеті. Після закінчення інтернатури свою трудову діяльність розпочала в Тернопільській університетській лікарні. Стажувалася у провідних клініках України та в Європі.

– Як тільки апарат з’явився у медичному закладі, всіх здивувала його компактність (датчик довжиною 12 см). Ми слідкуємо за нововведеннями, але коли тримаєш у руці апарат, який за лічені секунди може показати на екрані проблеми, це вражає. Даний датчик є бездротовим WI-FI міні-ехографом. Якщо порівняти його зі стаціонарними апаратами, то різниця одразу помітна, адже в першому присутній системний блок, екран, клавіатура і до того ж комплектація датчиків. Вага стаціонарного апарата досить велика, до того ж йому постійно потрібна електроенергія для роботи. Є і портативні апарати УЗД, вага яких – до 10 кілограмів, що робить їх простішими у транспортуванні, однак вони також не є настільки зручними як той, про який ми зараз говоримо. WI-FI міні-ехограф – це апарат УЗД нового покоління, його вага всього лише 90 грамів, він легко поміщається на вашій долоні. Один датчик включає функції одразу трьох: конвексного, лінійного та кардіологічного, може мати насадки для біопсії. Однією стороною ми можемо оглядати органи черевної порожнини, малого таза чоловіків і жінок. Натиском однієї кнопки змінюємо функцію на ту, яка може відтворити роботу щитовидної залози, побачити суглоби, до того ж є доплер, який показує роботу судин. Ще раз натиснувши кнопку, ми можемо спостерігати за роботою серця (кардіологічний датчик). Якщо раніше для огляду роботи серця мав бути окремий із фазованою решіткою, то цьому апарату вона не потрібна, – розповідає лікар.

«Ми обстежуємо пацієнтів різних відділень і часто бачимо речі, від яких не по собі»

Людмила Василівна показала нашим журналістам, як швидко працює новий апарат. Він може працювати з мобільним телефоном, планшетом, ноутбуком. Особливістю його є те, що він функціонує з операційними системами Аndroid, Apple IOS та Windows. Не потрібно вибирати тип роз’ємів, як працюють більшість подібних датчиків. Керування відбувається тактильними дотиками. Через смартфон можна керувати програмою апарата та точно побачити патологію.

– Цим ехографом можна оглядати навіть дітей, це дуже зручно та безпечно. Окремо хотіла б зупинитися на якості зображення, воно вражаюче (я мала можливість експертувати не один апарат УЗД і тому із впевненістю можу сказати, що у цього дуже висока роздільна здатність та чіткість зображення). Уявіть собі, що артерія, на яку ми зараз дивимося, має діаметр 3 мм.

Загалом даний апарат дозволяє нам провести УЗД-обстеження будь-де та в будь-який час. Є багато моментів, коли пацієнт не може з’явитися на УЗД-обстеження, є нетранспортабельним або потрібна УЗД просто під час оперативного втручання, у таких моментах він є дуже зручним. Наявність кольорового та імпульсного доплерів є ще однією його перевагою. Імпульсний відтворює роботу судин, таким чином можна проводити катетеризацію судин у реанімаційному відділенні, – додає Людмила Василівна.

На даний час апарат застосовують за потреби. У палаті для тяжкохворих, в реанімаціях. Уже було проведено пункцію щитовидної залози під контролем нового апарата. Цікаві факти про нього: його зарядний пристрій – індукційна, бездротова зарядка, що є безцінною опцією в умовах стерильності, час роботи датчика від батареї – 180 хвилин (за потреби можна підзарядити під час роботи), архівація кадрів – до тисячі. Досить зручна комплектація (маленький “кишеньковий” чохол).

– Проте хотіла би підмітити, що і в стаціонарних апаратах є багато переваг. Звісно, для пацієнтів, котрі приходять на планові обстеження, ми застосовуємо стаціонарну техніку. Мобільні апарати УЗД – це великий крок уперед, безумовно. Такі апарати можуть застосовувати лікарі вузьких спеціальностей. У роботі він простий, але багатофункціональний. Звісно, це прорив у медицині, – каже Людмила Балабан.

– Хотіла би сказати, що взагалі діагностика будь-якої патології на даний час дуже розвинулась, і це не може не тішитися, адже рання діагностика проблеми завжди допомагає у її вирішенні. Ми обстежуємо пацієнтів різних відділень і часто бачимо речі, від яких не по собі. Лікар співпереживає з пацієнтом, адже повірте, це не легко бачити на екрані пухлини, метастази, про які складно говорити пацієнтам. На мою думку, лікар-діагност не повинен виставляти діагноз. Це має робити спеціаліст певного профілю на основі всіх обстежень. Лікар УЗД повинен переконати звернутися до вузькоспеціалізованого лікаря. Якщо ж ми чітко діагностуємо патологію, про це повідомляється родичам, – мовить пані Балабан.

На завершення Людмила Василівна наголошує на діагностиці навіть при відсутності проблем зі здоров’ям. Раз на рік потрібно проходити диспансеризацію.

– До свого здоров’я потрібно ставитися серйозно. Люди, які хворіють хронічними захворюваннями, УЗД органів черевної порожнини проводиться згідно з рекомендаціями лікуючого лікаря, але не менше двох разів на рік. Із профілактичною метою та для раннього виявлення захворювання рекомендую проходити дане обстеження раз в рік усім здоровим людям та людям старшої вікової групи.

Також щорічне обстеження серця та судин повинно стати для вас золотим правилом.

Візьміть до уваги, що УЗД молочних залоз потрібно проводити щорічно всім жінкам з 18-ти до 40 років. УЗД щитоподібної залози з метою профілактики, особливо жінкам, які планують вагітність, потрібно проводити 1 раз на рік.

Загалом до УЗД немає протипоказань. Винятком є лише ректальне УЗД-обстеження при деяких захворюваннях прямої кишки. Напередодні таких досліджень лікуючий лікар повинен Вас попередити про ризики та доцільність її проведення, – каже лікарка.

Після спілкування з Людмилою Василівною одразу хочеться записатися до неї на прийом. Адже погодьтеся, приємно заходити до нових кабінетів, оснащених сучасною технікою, спілкуватися із кваліфікованими медиками та отримувати вичерпну інформацію щодо свого здоров’я. Не втрачайте дорогоцінного часу, запишіться на УЗД уже сьогодні.

Сніжана Матяш, Номер Один