Від коронавірусу померла одна людина: статистика за добу на Тернопільщині
44 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 червня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 1
– жінка 81 р. м. Чортків
одужало – 191 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 804
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 69539 осіб;
одужало – 66298 осіб;
летальних випадків – 1181 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7516 (7170 одужало, 131 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1515 (1376 одужало, 33 летальних)
– Тернопільський район – 42362 (40378 одужало, 673 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19604 (18349 одужало, 303 летальних)
– Чортківський район – 19661 (18750 одужало, 374 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2769 (2516 одужало, 31 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (4 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 1
Тернопільський район (24 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 2
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 0
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 2
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 5
• Теребовлянська міська ОТГ – 2
• Тернопільська міська ОТГ – 7
Чортківський район (16 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 3
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 1
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 6