У Тернопільському районі прикрили “наркоферму”: нелегальний бізнес влаштував неповнолітній

Тернопільські правоохоронці викрили неповнолітнього наркобізнесмена.

Як повідомили у Нацполіції, коноплі елітного сорту вирощував мешканець Скалатської ОТГ. Рослини для посіву він замовляв в інтернеті.

В ході санкціонованих обшуків вдома у юнака правоохоронці знайшли 11 пакетиків з подрібненою марихуаною та 1 пакет з білою речовиною, схожою на амфетамін.

Наркотичний “врожай” юний неповнолітній посушив та переробив. Окрім того, поліцейські виявили в його помешканні арбалет та ножі. Холодну зброю та заборонені речовини передали на експертизу.

За фактом злочину розпочали досудове розслідування згідно ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Остаточну правову кваліфікацію діям зловмисника нададуть після завершення всіх експертних досліджень. Досудове розслідування триває.