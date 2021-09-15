На Тернопільщині батьки школярів судяться з міськрадою: діти другий тиждень не ходять на навчання

Другий тиждень не ходять на навчання учні 5-9 класів Ванжулівської школи. Навчальний заклад перепрофілювали в початкову школу. Батьки з таким рішенням не згодні, тому судяться з Лановецькою міською радою. Про це Суспільному розповіла мати одного з учнів Тетяна Кравчук. Начальниця міського відділу освіти Оксана Ходанович каже, перепрофільовували школу згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, пише Суспільне Тернопіль.

Біля Ванжулівської школи зібралися учні 5-9-тих класів, їхні батьки та вчителі. Серед них – мати двох школярів Тетяна Кравчук. Жінка розповідає, що старшого сина без її згоди перевели до школи в сусідньому селі:

“Для мене є дуже великою проблемою те, що діти будуть розділені. Хлопчик піде в одну школу, а дівчинка піде навчатись в другу. В мене немає вдома ні дідуся, ні бабусі, щоб коли одна дитина прийде додому, то мала з ким залишитися”.

Біля Ванжулівської школи зібралися учні 5-9-тих класів, їхні батьки та вчителі

У Любові Шпак у цій школі також навчаються двоє дітей – донька у 2 класі, а син мав перейти у п’ятий.

“Взимку дорога тиждень не була розчищена. Автобус не ходив, бо він не міг добратися”, – каже Шпак.

Син Надії Шпак Максим каже, що переходити в іншу школу не хоче:

“Я люблю навчатися, а до іншої школи не хочу переходити, бо я тут всіх знаю”.

Надія Пугало виховує доньку з інвалідністю. Цьогоріч вона мала перейти у п’ятий клас. Їздити в іншу школу дівчинка не може.

“У неї дуже мала кількість клітин, які борються з різними інфекціями. І моїй дитині не можна перебувати серед великої кількості дітей, не можна їздити громадським транспортом, також їй не можна переохолоджуватися”, – розповіла Пугало.

Матір двох школярів Євгенія Дуцик каже, що зараз до Ванжулівської школи ходять тільки молодші школярі. Учні 5-9-тих класів ніде не навчаються.

“Не пішли і не пущу. Підуть до Іванковець, але до Буглова не пущу”, – розповіла Дуцик.

Любов Бригадир у Ванжулівській школі викладає українську мову та літературу, а також світову літературу. Жінка каже, що 12 травня на зустрічі з головою Лановецької громади обговорювали можливе закриття класів:

“Коли запропонували понизити ступінь школи, всі були проти”.

Директор Ванжулівської школи Ігор Кушнір розповідає, що у школі цьогоріч мали б навчатися 43 учні. Класи, за його словами, наповнені достатньо.

“Згідно зі Законом України про освіту мінімальна кількість учнів в класі має бути 5. В нас є достатньо класів. Є класи в нас і 5, 7, 10 учнів. Правда є такі класи, що там недостатньо до 5, але там передбачена патронатна форма навчання”, – каже Кушнір.

На рішення перепрофілювати заклад, каже Ігор Кушнір, подали до суду, адже вважають, що його прийняли з порушеннями законодавства.

“Порушено саму процедуру проведення громадського слухання, оприлюднено тільки проєкт рішення, який виносився на громадські слухання, але не оприлюднено проєкт рішення, який виносився на сесію”, – розповів Кушнір.

Ігор Кушнір каже, що в судовому позові також посилаються на лист Міністерства юстиції, в якому вказано, що зміна назви та типу, не є перепрофілюванням закладу:

“На сьогодні змінена тільки назва навчального закладу, код економічної діяльності не змінений, тобто код про загальну середню освіту. Ми можемо надавати навчальні послуги для дітей 1-9 класів. При цьому ліцензія в нас залишається для базової середньої освіти”.

Начальниця Лановецького відділу освіти Оксана Ходанович розповідає, що перепрофільовували заклад згідно з рекомендаціями Міністерства освіти. Учнів 5-9-х класів з Ванжулівської школи перевели до Буглівської, щоб не втратити освітньої субвенції:

“Якби діти не були включені в будь-який навчальний заклад, була б втрата освітньої субвенції – 680 тисяч гривень”.

Громадські обговорення, на яких розглядали можливість закриття середньої школи у Ванжулові провели згідно із законодавством. Голова Лановецької ради Роман Казновецький каже, що рішення сесії також приймали відповідно до регламенту:

“В законі прописано чітко, що ми не проводимо громадські слухання. Ми проводимо громадські обговорення щодо проєкту рішення, яке було винесене на сесію. Обговорення в нас було, там не прописано механізм голосування, хтось за, а хтось проти, це є обговорення. Наші спеціалісти, працівники міської ради, також депутати приймають законні рішення, відповідно виносять їх на розгляд, і дотримуються регламентних процедур. Тобто, це вже питання судової площини й звинувачувати раніше часу теж неправильно міську раду, що вона десь зробила якісь незаконні дії”.

Загалом у Лановецькій громаді перепрофілювали 6 шкіл. Для того, щоб на учнів виділяли освітню субвенцію, в класі має бути не менше п’ятнадцяти дітей.

“Нас поставили в такі умови, що ви є громада, у вас є свій бюджет, у вас є субвенція, розрахунок на кількість учнів в класі, приводьте все до норми, не надійтесь, що буде якесь дофінансування”, – каже Казновецький.

Голова Лановецької ради розповів, що після перепрофілювання цих шкіл громада економитиме до чотирьох мільйонів гривень у рік.

Суспільне Тернопіль Автобус, що возить дітей до Буглівської ЗОШ

У Буглівській загальноосвітня школа 1-3 ступенів, де мали б навчатися учні з Ванжулова у 9 класі вчиться Василь Довгалюк. Хлопець каже, що перейшов сюди 2 роки тому, коли школу в його селі закрили:

“Доїжджаю я сюди з села Печірної. Мені зручно, нас возить автобус і проблем ніяких немає”.

Суспільне Тернопіль Буглівська ЗОШ

Заступниця директорки Ольга Нукало розповідає, що зараз у школі навчаються 106 учнів:

“Учні з Буглова, з сіл Огризківці і Юлинці, це ті, що знаходяться на території нашої колишньої сільської ради, учні з Печірнянської школи, приходять учні Ванжулівської школи. Зазвичай вони приходять у 10 і 11-тий клас, щоб закінчити свою освіту”.

Ольга Нукало каже, що загалом Буглівська школа може вмістити 190-то дітей.

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