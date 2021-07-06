У Тернополі дитину “вдарило” струмом на зупинці громадського транспорту

Восьмирічну дівчинку у Тернополі вдарило струмом. Нещасний випадок трапився 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста.

Саме там стояв автомат з іграшками і дитина підійшла до нього, аби спробувати щось дістати. Коли неповнолітня торкнулася “кран-машини”, її вдарило струмом та відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками доправили до лікарні.

На місці події працювали поліціянти. При попередньому огляді виявили, що в автоматі було розбите скло. Працівники поліції встановили власника “кран-машини”, пристрій вилучили і направили на експертизу.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.