На Тернопільщині додатково створять Центри масової вакцинації: що про це відомо

Нові центри масової вакцинації населення від коронавірусу працюватимуть у Бережанах, Кременці, Чорткові та Заліщиках.

“Про це під час онлайн-наради з керівниками лікувально-профілактичних закладів Тернопільської області повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко”, – передає Тернопільська Липа.



«Ми повинні бути готовими до поширення штаму вірусу «Дельта», спалах якого в Україні прогнозують на середину вересня – жовтень», – каже Ольга Ярмоленко.

До слова, згідно з планом вакцинації на поточний місяць, щоденно має проводитися 5313 щеплень. Станом на сьогодні у Тернополі є 6 пунктів вакцинації, кожен з яких повинен проводити 40 щеплень у день, та 6 мобільних бригад, кожна з яких має вакцинувати 100 людей на добу.