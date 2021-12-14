Пішов з дому і не повернувся 34-річний тернополянин
Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Грицишина Олега Мар’яновича, 1987 року народження, жителя обласного центру.
До поліцейських із заявою про зникнення чоловіка звернулася його мачуха. З її слів, пасинок ще 9 грудня близько п’ятої години ранку вийшов з дому і не повернувся.
Прикмети розшукуваного: високого зросту, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у сіру кофту, чорні джинси.
Уважно придивіться до фото, якщо вам відомо про місцезнаходження Олега Грицишина, повідомте про це правоохоронців за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.