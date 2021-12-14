09:30 | 14.12.2021
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Новини Тернополя 

Пішов з дому і не повернувся 34-річний тернополянин

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розшук, зникла
 
Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Грицишина Олега Мар’яновича, 1987 року народження, жителя обласного центру.
 
До поліцейських із заявою про зникнення чоловіка звернулася його мачуха. З її слів, пасинок ще 9 грудня близько п’ятої години ранку вийшов з дому і не повернувся.
 
Прикмети розшукуваного: високого зросту, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у сіру кофту, чорні джинси.
 
Уважно придивіться до фото, якщо вам відомо про місцезнаходження Олега Грицишина, повідомте про це правоохоронців за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.

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