У Тернополі хірурги вперше в області провели унікальнуоперацію (фото)

У лікарні швидкої допомоги Тернополя вперше провели хірургічну операцію такого типу та врятували життя 65-річній пацієнтці.

Днями у Тернопільську міську комунальну лікарню госпіталізували 65-річну жінку.

Пацієнтка О, 65 років, ургентно госпіталізована з діагнозом: поєднана травма, ЗЧМТ. Забій головного мозку середнього ступеня. Закрита неускладнена травма хребта, перелом L1. Анемія ІІ ст.

Після стабілізації стану хворої, наступним етапом лікування була її рання активізація, що вимагало проведення хірургічного втручання – транспедикулярний спондилодез Th12-L2.

Враховуючи наявність у хворої поєднаної черепно-мозкової та спінальної травми, наявність анемії ІІ ст., було прийнято рішення про проведення малоінвазивного нейрохірургічного втручання – транскутанна транспедикулярна фіксація Th12-L2.

Даний вид операції був виконаний в Тернопільській області вперше.

Лікарі зробили чотири розрізи до 1 см, через які під постійним рентген-контролем в тіло хребця введено транспедикулярні гвинти та змонтовано систему.

Об’єм крововтрати до 50,0 мл.

Тривалість операції 45 хв.

На другу добу – пацієнтка піднялась на ноги, ще через день – самостійно пересувалась по палаті без сторонньої допомоги.

На 7 добу після операції в задовільному стані виписана додому.

Операційна бригада – нейрохірурги Бідзіля П.В., Швець О.С., інтерн Чернецький А.А., лікар-анестезіолог Питляр М.Г., операційна медична сестра Карпа І.П.