Чи потрібно вчителям Тернополя одягати захисні маски під час проведення уроків?

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує вчителям проводити уроки в багаторазових захисних щитках. Така рекомендація міститься у постанові головного державного санітарного лікаря від 26 серпня, якою затверджені протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину.

Документ містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та учасники освітнього процесу у новому навчальному році з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що багаторазові захисні щитки, які використовуватимуть вчителі, має використовуватись та дезінфіковуватись відповідно до інструкцій виробника.

Водночас учні початкової школи матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Школярі віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи.

Водночас вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту.



