У Тернополі на перехресті 3 вулиць змінили рух транспорту

До уваги водіїв! У Тернополі на перетині вулиць Лисенка – Галицька – Весела внесено зміни в Схему організації дорожнього руху.

На перехресті, зокрема, влаштовано тимчасову (експериментальну) кільцеву транспортну розв’язку.

Як пояснюють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, тимчасовий круговий рух транспорту влаштовано з метою удосконалення організації дорожнього руху, адже у ранкові і вечірні години тут спостерігається велике скупчення транспорту, а водії часто не розуміють, як правильно проїжджати дане перехрестя.

Якщо оновлена схема ОДР дасть позитивні результати і тернополяни підтримають її, уже в наступному році тут проведуть поточний ремонт дорожнього покриття та влаштують постійний круговий рух транспорту.

Прохання до водіїв бути уважними, звертати увагу на нові дорожні знаки та дбати про власну безпеку і безпеку інших.



