У Тернополі накрили фірму, яка виготовляла “липові” медичні довідки та дипломи

Оперативники Управління стратегічних розслідувань Тернопільщини викрили злочинну групу, яка виготовляла “липові” документи. Офіси чоловіки організували за місцем проживання кожного із них. Незаконний бізнес діяв впродовж 2020-21 років.

За словами заступника начальника управління стратегічних розслідувань Віталія Кравчука, місцевий житель створив на території обласного центру фірму, яка займалася виготовленням офіційних документів.

“Своїм клієнтам вони пропонували послуги щодо сприяння виїзду за межі України, зокрема у країни Євросоюзу. За грошову винагороду виготовляли документи, які посвідчували факти, що мають юридичне значення або надають права чи звільняють від обов’язків при перетині кордону України та безперешкодного проїзду у країни ЄС, дипломи вищих навчальних закладів, посвідчення водіїв”, – розповів Віталій Кравчук.

До незаконного бізнесу причетними виявилися кілька осіб. 28 липня діяльність злочинної групи правоохоронці припинили. В офісах за місцем проживання підозрюваних проведено одночасно 15 обшуків.

“Під час обшуків ми вилучили довідки із медичних установ щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID, електронні носії інформації, USB – флешки, карти пам’яті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, принтери, сім-картки операторів стільникового зв’язку, гроші, бланки документів, печатки підприємств, установ, організацій, паспорти громадян України для виїзду за кордон, їх копії, нотаріальні бланки, ліцензії та поліетиленові пакети із залишками порошкоподібної речовини”, – каже Віталій Кравчук.

Організатору та двом активним учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за ознаками, передбачених ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться комплекс слідчо-розшукових дій, з метою повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи, обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

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