У Ланівцях відкрили сучасний зооботсад

Новий туристичний об’єкт – «Лановецький зооботсад» відкрили на Тернопільщині.

Це величезна територія з велодоріжками, деревами, мостами, і штучними водоймами. Незабаром там також можна буде побачити канадський червонолистий клен, туї різних видів, самшит, акацію, сакуру та магнолію.

Вартість проекту 11.2 млн грн. Це майже 8 млн грн з державного бюджету і 3 млн з місцевого бюджету.

Зооботсад входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання. Зазначимо, це черговий об‘єкт програми «Велике будівництво».