Коли у Тернополі відкриють купальний сезон?

Купальний сезон 2021 на тернопільських пляжах «Циганка» та «Дальній» стартує 5 червня.

Триватиме він до 15 вересня. Зараз на пляжах проводять підготовчі роботи.

Зокрема, облаштовують рятувальний пост, що функціонуватиме під час купального сезону з чергуванням матросів – рятувальників. Тут також буде забезпечено присутність медичного працівника та наявність всього необхідного обладнання і майна для порятунку. Про це повідомляють на сайті Тернопільської міськради.

Попередньо проведено обстеження та очищення дна водойми поблизу пляжів «Циганка» і «Дальній» від сторонніх предметів та визначено буйками ті частини водойми, які відведені для купання людей.

Напередодні фахівці перевірили воду в озері на наявність паразитологічних показників. Відповідно до експертного висновку, вода у Тенопільському ставі відповідає вимогам ДСТУ 4808:2007, тобто жодних паразитів та будь-яких інших відхилень у водоймі не виявлено.

Контроль за станом води біля відпочинкових зон у Тернополі буде здійснюватися кожних два тижні.