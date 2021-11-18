У Тернополі вирішували, що робити з покинутими авто

Стали непотрібні: у Тернополі 17 листопада на засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про примусове переміщення трьох покинутих автомобілів на арештмайданчик, пише ПІК.

“Ці автомобілі мають ознаки втрати експлуатаційних можливостей, вони захаращують міський простір, порушуючи цим самим Правила благоустрою Тернопільської громади. Працівники муніципальної інспекції попередньо виїжджали на місця, оглядали авто і після цього винесли припис про їхній добровільний демонтаж”, – зазначив начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів.

Він також додав, що власників цих покинутих автомобілів так і не вдалося встановити. У зв’язку з цим виконавчим комітетом прийнято рішення про їхнє примусове переміщення на штрафмайданчик в 10-денний термін з дня прийняття рішення.

Якщо власники демонтованих транспортних засобів не вилучать їх з арештмайданчика самостійно, буде вжито заходів щодо подальшої утилізації цих автомобілів.

Два покинутих автомобілі знаходяться в безпосередній близькості до електричної підстанції, ще один – на прилеглій території за адресами: вул. Довженка, 11-А, вул. Героїв Крут, 13 та вул. Клима Савури, 8.