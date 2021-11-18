У рамках програми Президента «Велика реставрація» у Бережанах оновлюють історичні пам’ятки. Йдеться про реставрацію пам’ятки архітектури національного значення (охоронний № 638) – громадської будівлі Ратуші (пл. Ринок, 1, м. Бережани) та ремонт (реставраційний) адміністративного будинку, пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 78-ТР), по вул. Шевченка, 1 в м.

Ратуша у Бережанах Тернопільської області була збудована у 1803–1811 р. за наказом власниці міста Ізабелли Любомирської на фундаменті старої дерев’яної ратуші, яка згоріла наприкінці XVІІІ ст. Нині у приміщенні цієї споруди розміщено кілька музеїв: Бережанський музей книги, Бережанський районний краєзнавчий музей, літературно-меморіальний музей Б. Лепкого і музей переслідуваної Церкви (духовний центр УГКЦ).

Адміністративний будинок по вул. Шевченка «Рідна школа» збудований у 1885 році для потреб Бережанського поштового відділку. У 1918 році Українське педагогічне товариство «Рідна школа» викупило будинок під канцелярію товариства, а з 1922 року – чотирикласну школу. Зараз у цих стінах навчаються учні початкових класів Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

Обидва об’єкти належать до Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани.

Завершити роботи планують до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що у рамках програми Президента «Велика реставрація» на Тернопільщині також відновлять Чортківський та Збаразький замки.