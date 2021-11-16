У Тернополі затримали іноземця, який порізав охоронця нічного клубу
Тернопільські поліцейські затримали іноземця, підозрюваного у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження охоронцю бару.
Зловмиснику слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За вчинене йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із барів міста Тернополя відвідувач під час конфлікту завдав удар гострим предметом охоронцю закладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Потерпілого, 26-річного жителя Тернопільського району, з проникаючи пораненням черевної порожнини шпиталізували до лікарні. Допоки медики рятували життя молодому чоловікові, працівники поліції встановлювали обставини інциденту та розшукували зловмисника.
Поліція затримали причетного до нанесення тілесного ушкодження охоронцю. Ним виявився 35-річний громадянин Республіки Сьєрра-Леоне. Чоловік проживає на території України законно, раніше в поле зору поліцейських не потрапляв.
За попередніми даними, іноземець неодноразово раніше відпочивав в даному закладі громадського харчування та завжди поводився зухвало. Під час останнього візиту до бару він теж проявляв неповагу до оточуючих та на зауваження працівників закладу не реагував. На цьому ґрунті у нього виник словесний конфлікт з охоронцем. У ході якого іноземець схопив предмет, схожий на ніж та наніс ним удар в живіт потерпілому. Після цього з місця події втік.
Наразі громадянин Сьєрра-Леоне затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу на період проведення досудового розслідування.
Джерело: Тижневик “Номер один”