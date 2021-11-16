У Тернополі затримали іноземця, який порізав охоронця нічного клубу

За попередніми даними, іноземець неодноразово раніше відпочивав в даному закладі громадського харчування та завжди поводився зухвало. Під час останнього візиту до бару він теж проявляв неповагу до оточуючих та на зауваження працівників закладу не реагував. На цьому ґрунті у нього виник словесний конфлікт з охоронцем. У ході якого іноземець схопив предмет, схожий на ніж та наніс ним удар в живіт потерпілому. Після цього з місця події втік.