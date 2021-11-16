Вбивство тату-майстрині в Тернополі: результати повторного розгляду справи

У Тернопільському апеляційному суді почали повторний розгляд справи Андрія Горбатюка, якого засудили за вбивство тату-майстрині Тетяни Підвашецької. Обвинуваченому продовжили термін тримання під вартою на 60 діб, пише Суспільне Тернопіль.

Клопотання про продовження терміну тримання під вартою Андрія Горбатюка подав прокурор Орест Дуць.

“Горбатюка звинувачено у вчиненні тяжкого злочину, за яким йому призначено покарання – довічне позбавлення волі». А тому, з урахуванням тяжкості покарання, є підстави вважати, що перебуваючи на волі, обвинувачений може переховуватися від суду з метою уникнути даного покарання. Крім того, існує ризик перешкоджання обвинуваченим кримінальному провадженню іншим чином. Тому сторона обвинувачення просить продовжити застосований до Горбатюка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів”, – каже Дуць.

Інтереси Андрія Горбатюка в суді представляв Петро Череватий. Він просив пом’якшити міру запобіжного захисту для свого підзахисного:

“Щодо обставин, які прошу врахувати при вирішенні даного клопотання, звертаю увагу суду на те, що прокурором, ризики, які зазначаються в його клопотанні, зазначаються чисто формально. До клопотання не додаються докази, які б свідчили про існування таких ризиків. Тому вважаю, що такі ризики в кримінальному провадженні відсутні. Прошу суд відмовити в клопотанні прокурора та обрати щодо обвинуваченого Горбатюка Андрія Петровича інший запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі”.

Із засудженим спілкувалися через відеозв’язок. Зараз він відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії.

“Я взагалі не розумію, чому я тут сиджу, якщо там жодного притомного доказу проти мене немає”, – каже Горбатюк.

Заслухавши аргументи сторін, суд задовольнив клопотання прокурора. Андрій Горбатюк перебуватиме під вартою до 13 січня 2022 року.

Нагадаємо, Тетяну Підвашецьку вбили у квітні 2019 року. Підозрюваного Андрія Горбатюка Тернопільський міськрайонний суд засудив до довічного ув’язнення. Апеляційний суд змінив термін покарання з довічного до 15 років арешту. 22 вересня цього року Касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив справу на повторний розгляд. Про це розповіла речниця Тернопільського апеляційного суду Жанна Попович.