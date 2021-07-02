16:31 | 2.07.2021
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Тернопільщина 

У Залізцях на Тернопільщині знайшли і вичистили бункер, якому більше 100 років (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
Бункер часів Першої світової війни у містечку Залізці на Тернопільщині, прибрали волонтери.

Звідти вигребли сміття та землю. Напередодні там відбувалися археологічні розкопки. Бункер планують зробити туристичним об’єктом Зілізців. Про це у мережі Фейсбук повідомив археолог Василь Ільчишин.

«На завершення експедиції чистимо від сміття бункер Першої світової війни в Залізцях, який стане невдовзі одним із туристичних об’єктів містечка!», – йдеться у повідомленні.

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