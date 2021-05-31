Увірвався у спальню і зрешетив ножами рідних батьків: молодику з Тернопільщини загрожує довічне

29 травня близько 2-ї години ночі в одному з приватних помешкань в селі Білокриниця до спальні батьків увірвався їхній 22-річний син і ножами став завдавати ударів.

До поліції звернулися односельці потерпілих. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

На момент приїзду правоохоронців 53-річного чоловіка та його 50-річну дружину якраз госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Стан потерпілих був украй важкий.

22-річного зловмисника поліцейські затримали на місці злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучили і знаряддя злочину – два кухонні ножі.

Зловмисникові оголошено про підозру за ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство двох осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.